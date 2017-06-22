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Происшествия
Жуткое ДТП с пятью автомобилями произошло на трассе «Кавказ» в Дагестане
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Жуткое ДТП с пятью автомобилями произошло на трассе «Кавказ» в Дагестане

18:28  22 Июня 2017
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Жуткое ДТП с пятью автомобилями произошло на трассе «Кавказ» в Дагестане

Хасавюрт, 22 июня. На федеральной трассе Р-217 «Кавказ» в Дагестане столкнулись пять автомобилей. В результате ДТП один человек погиб и 12 пострадали, сообщил источник в правоохранительных органах.

Массовая авария случилась на участке федеральной автодороги в Хасавюртовском районе республики. Всех пострадавших госпитализировали в Хасавюртовскую ЦГБ, уточнил собеседник РИА Новости. Обстоятельства и причины серьезного ДТП сейчас устанавливаются.

Добавим, ранее в Москве КамАЗ влетел в пассажирский автобус во время съезда на Боровское шоссе. Удар самосвала оказался несильным, и автобус не получил серьезных повреждений.

Алексей Громов
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