Жуткое ДТП с пятью автомобилями произошло на трассе «Кавказ» в Дагестане

В Избранное

Скопировать

Хасавюрт, 22 июня. На федеральной трассе Р-217 «Кавказ» в Дагестане столкнулись пять автомобилей. В результате ДТП один человек погиб и 12 пострадали, сообщил источник в правоохранительных органах.

Массовая авария случилась на участке федеральной автодороги в Хасавюртовском районе республики. Всех пострадавших госпитализировали в Хасавюртовскую ЦГБ, уточнил собеседник РИА Новости. Обстоятельства и причины серьезного ДТП сейчас устанавливаются.

Добавим, ранее в Москве КамАЗ влетел в пассажирский автобус во время съезда на Боровское шоссе. Удар самосвала оказался несильным, и автобус не получил серьезных повреждений.