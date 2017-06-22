Братскую могилу с «кричащими» останками русских солдат обнаружили в Польше

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Варшава, 22 июня. Жители Польши нашли массовое захоронение русских солдат, которые погибли в 1863 году во время польского восстания. Страшная находка была обнаружена во время строительных работ на шоссе, которое соединяет Варшаву и Люблин.

Внимание специалистов привлекло то, что у большинства скелетов были открыты рты, словно перед смертью солдаты кричали. Всего в братской могиле насчитывается около 80 останков.

По мнению историков, найденные кости принадлежали военным российской армии, которые были убиты польскими партизанами в битве под Жиржином. Расправившись с солдатами, партизаны забрали оружие убитых и 140 тыс. рублей.