Страшная гроза с ливнем и сильным ветром накроет вечернюю Москву

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Москва, 22 июня. Страшная гроза с ливнем и сильнейшим ветром надвигается на Москву в четверг. О резком ухудшении погоды жителей столицы предупреждает МЧС и просит по возможности не покидать свои дома и отказаться от поездок на личном транспорте.

Дождь будет лить в столице всю ночь. Порывы западного ветра при этом могут достигать 17–20 метров в секунду, уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня». В связи с этим в ведомстве не исключили возможного повреждения линий электропередач, широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, частичный повал деревьев. В таких неблагоприятных условия МЧС рекомендует обходить рекламные щиты и шаткие строения, а личный автотранспорт по возможности поставить в гараж.

По данным РИАМО, гроза накроет и Московскую область.