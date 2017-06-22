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Происшествия
Страшная гроза с ливнем и сильным ветром накроет вечернюю Москву
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Страшная гроза с ливнем и сильным ветром накроет вечернюю Москву

18:17  22 Июня 2017
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Страшная гроза с ливнем и сильным ветром накроет вечернюю Москву

Москва, 22 июня. Страшная гроза с ливнем и сильнейшим ветром надвигается на Москву в четверг. О резком ухудшении погоды жителей столицы предупреждает МЧС и просит по возможности не покидать свои дома и отказаться от поездок на личном транспорте.

Дождь будет лить в столице всю ночь. Порывы западного ветра при этом могут достигать 17–20 метров в секунду, уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня». В связи с этим в ведомстве не исключили возможного повреждения линий электропередач, широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, частичный повал деревьев. В таких неблагоприятных условия МЧС рекомендует обходить рекламные щиты и шаткие строения, а личный автотранспорт по возможности поставить в гараж.

По данным РИАМО, гроза накроет и Московскую область.

Ярослава Замысловатова
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