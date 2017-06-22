Официантку из Киргизии жестоко убили в кафе в центре Москвы

В Избранное

Скопировать

Москва, 22 июня. В Москве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве молодой официантки в центре Москвы. По предварительной версии, злоумышленник ворвался в кафе и несколько раз ударил свою жертву ножом.

Как сообщил источник ФАН, убийство уроженки Киргизии было совершено в кафе «Бейрут». Злоумышленник был знакомым официантки, и в кафе он пришел именно для разборок с ней. Сейчас на месте преступления работают правоохранители, выясняющие все обстоятельства случившегося.