Вызывает улыбку: глава МВД ЛНР прокомментировал расширение санкций США

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Луганск, 22 июня. Глава МВД ЛНР Игорь Корнет заявил, что внесение его имени в санкционный список США «вызывает улыбку», поскольку Вашингтон «все мерит своим аршином» — деньгами.

Американский Минфин 20 июня расширил список санкций в отношении компаний и физических лиц из России и Донбасса, в список попал и глава МВД ЛНР Игорь Корнет. Луганский силовик прокомментировал ситуацию, отметив, что внесение его данных в санкционный список вызывает улыбку.

«Очевидно, там до сих пор уверены, что всех в этом мире можно мерить своим аршином: мол, деньги – это высшая ценность, а хранить их лучше всего в западных банках. Думаю, это справедливо в отношении банды, захватившей в результате государственного переворота власть на Украине», — говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел ЛНР.

Ранее в российском дипведомстве назвали расширение Вашингтоном санкционного списка «политическим подарком» для украинского президента Петра Порошенко, однако такие действия только раззадоривают власти Киева, намеревающиеся сорвать мирное урегулирование ситуации в Донбассе.