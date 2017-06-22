Посчитали — прослезились: удастся ли КПРФ лишить россиян новогодних каникул

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Инициативная группа депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект об отмене новогодних каникул. Как стало известно Федеральному агентству новостей, комитет ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов уже вынес по данному вопросу свое решение.

Депутаты КПРФ предлагают оставить праздничными днями в январе только первое и седьмое число. Взамен новогодних каникул они предлагают сделать выходным днем 31 декабря, дабы граждане страны могли без спешки подготовиться к празднику. Также, считают коммунисты, государственные праздники могут быть назначены на 7 ноября и 18 марта. Первая дата — начало Октябрьской революции, вторая — день воссоединения Крыма с Россией.

Отрицательный вердикт

Зампред комитета Госдумы по труду Михаил Терентьев рассказал корреспонденту ФАН, что он и его коллеги уже рассмотрели вышеуказанный законопроект и приняли решение дать негативный отзыв. Депутаты-коммунисты обосновывают свою законодательную инициативу борьбой с пьянством и заботой о заработках населения. По их мнению, недостаток рабочих дней в январе лишает граждан России денег в начале года. В комитете по труду и соцполитике сочли эту аргументацию неубедительной.

«Сегодня комитет рассмотрел данную законодательную инициативу и рекомендует отклонить ее на следующем пленарном заседании ГД. С причинами нашего отказа можно ознакомиться на сайте комитета. Те, кто знаком с регламентом работы Государственной думы Российской Федерации, знают, что позиция профильного комитета обычно является решающей для наших парламентариев. Так что я не думаю, что у этого законопроекта есть какие-то шансы пройти через ГД», — суммировал позицию своего комитета Терентьев.

О пользе каникул

Известный социолог, глава Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий также считает аргументы, обосновывающие предложение сократить новогодние каникулы, достаточно сомнительными.

«Проблема не в том, как распределены рабочие дни в январе, а в недостаточной заработной плате. Если вам действительно не хватает на жизнь из-за нескольких выпавших дней в начале года, то дело здесь не в праздниках. Это проблема совершенно иного рода. Если же денег достаточно, то 10 праздничных дней не являются особым напряжением для бюджета», — прежде всего, отмечает эксперт.

Мнение о том, что в праздничные дни никто не работает, и российская экономика замирает, также является ошибочным. «Многие организации — те, что занимаются подготовкой праздников или работают в сфере туризма — очень много зарабатывают в эти дни. Если резко сократить новогодние каникулы, то те же туристические компании потеряют значительную долю своего годового дохода. Выручка гостиниц и домов отдыха уменьшится. Уменьшится выручка и транспортных компаний, так как в новогодние дни люди попросту будут меньше ездить», — продолжает Кагарлицкий.

Инициатива коммунистов может заставить работать одних — тех, кому это, быть может, даже не нужно — и лишит выручки других. Потому ее вряд ли можно назвать оправданной с экономической точки зрения.

Праздник для всей семьи

Не стоит забывать, что новогодние каникулы играют и важную эмоциональную роль. Они имеют принципиальное значение для семей с детьми. Для многих — это попросту единственная возможность в году побыть вместе.

«Не просто так новогодние каникулы совпадают со школьными каникулами и частично со студенческими. Основные студенческие каникулы, конечно, позже, но первую неделю после Нового года сессия все равно не начинается», — поясняет социолог.

Хотя депутаты от КПРФ и предлагают заменить новогодние каникулы другими государственными праздниками, разбросанными по всему календарю, но это не равносильная замена.