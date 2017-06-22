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Посчитали — прослезились: удастся ли КПРФ лишить россиян новогодних каникул
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Посчитали — прослезились: удастся ли КПРФ лишить россиян новогодних каникул

18:39  22 Июня 2017
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О пользе отдыха, или Почему у КПРФ не получится отменить новогодние каникулы

Инициативная группа депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект об отмене новогодних каникул. Как стало известно Федеральному агентству новостей, комитет ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов уже вынес по данному вопросу свое решение.

Депутаты КПРФ предлагают оставить праздничными днями в январе только первое и седьмое число. Взамен новогодних каникул они предлагают сделать выходным днем 31 декабря, дабы граждане страны могли без спешки подготовиться к празднику. Также, считают коммунисты, государственные праздники могут быть назначены на 7 ноября и 18 марта. Первая дата — начало Октябрьской революции, вторая — день воссоединения Крыма с Россией.

Отрицательный вердикт

Зампред комитета Госдумы по труду Михаил Терентьев рассказал корреспонденту ФАН, что он и его коллеги уже рассмотрели вышеуказанный законопроект и приняли решение дать негативный отзыв. Депутаты-коммунисты обосновывают свою законодательную инициативу борьбой с пьянством и заботой о заработках населения. По их мнению, недостаток рабочих дней в январе лишает граждан России денег в начале года. В комитете по труду и соцполитике сочли эту аргументацию неубедительной.

Госдума уже рассмотрела законопроект и приняла решение дать ему негативный отзыв

«Сегодня комитет рассмотрел данную законодательную инициативу и рекомендует отклонить ее на следующем пленарном заседании ГД. С причинами нашего отказа можно ознакомиться на сайте комитета. Те, кто знаком с регламентом работы Государственной думы Российской Федерации, знают, что позиция профильного комитета обычно является решающей для наших парламентариев. Так что я не думаю, что у этого законопроекта есть какие-то шансы пройти через ГД», — суммировал позицию своего комитета Терентьев.

О пользе каникул

Известный социолог, глава Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий также считает аргументы, обосновывающие предложение сократить новогодние каникулы, достаточно сомнительными.

«Проблема не в том, как распределены рабочие дни в январе, а в недостаточной заработной плате. Если вам действительно не хватает на жизнь из-за нескольких выпавших дней в начале года, то дело здесь не в праздниках. Это проблема совершенно иного рода. Если же денег достаточно, то 10 праздничных дней не являются особым напряжением для бюджета», — прежде всего, отмечает эксперт.

Мнение о том, что в праздничные дни никто не работает, и российская экономика замирает, также является ошибочным. «Многие организации — те, что занимаются подготовкой праздников или работают в сфере туризма — очень много зарабатывают в эти дни. Если резко сократить новогодние каникулы, то те же туристические компании потеряют значительную долю своего годового дохода. Выручка гостиниц и домов отдыха уменьшится. Уменьшится выручка и транспортных компаний, так как в новогодние дни люди попросту будут меньше ездить», — продолжает Кагарлицкий.

Инициатива коммунистов может заставить работать одних — тех, кому это, быть может, даже не нужно — и лишит выручки других. Потому ее вряд ли можно назвать оправданной с экономической точки зрения.

Мнение о том, что в праздничные дни никто не работает является ошибочным

Праздник для всей семьи

Не стоит забывать, что новогодние каникулы играют и важную эмоциональную роль. Они имеют принципиальное значение для семей с детьми. Для многих — это попросту единственная возможность в году побыть вместе.

«Не просто так новогодние каникулы совпадают со школьными каникулами и частично  со студенческими. Основные студенческие каникулы, конечно, позже, но первую неделю после Нового года сессия все равно не начинается», — поясняет социолог.

Хотя депутаты от КПРФ и предлагают заменить новогодние каникулы другими государственными праздниками, разбросанными по всему календарю, но это не равносильная замена.

Депутаты от КПРФ предлагают неравносильную замену

«В 10 дней новогодних каникул можно организовать семейный отдых. Если он будет разбит, то в итоге люди будут просто больше уставать и больше изнашиваться. Их финансовые потери, кстати, могут и возрасти. Все же цены на билеты не зависят от того, на сколько вы куда-то едете, на 5 дней или 10. Если переложить это на день отдыха, то при сокращении каникул ваши расходы резко возрастают. Это опять-таки наносит и опосредованный вред. Многие люди могут сами рассчитать свои затраты на день отдыха и решить на Новый год никуда не ехать. Они попросту останутся пить дома. Вряд ли это излечит их от алкоголизма, как уверяют в КПРФ», — подводит итог Кагарлицкий.

#зюганов #кагарлицкий #терентьев
Алексей Громов
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