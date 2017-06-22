Жители Подмосковья 12 лет живут в несуществующей деревне

В Избранное

Скопировать

Москва, 22 июня. Жители подмосковной деревни Выдрино выяснили, что их населенный пункт уже давно не существует по документам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК КР.

Тот факт, что деревня юридически не существует уже 12 лет, не мешает властям проводить регистрацию по месту жительства. Однако о том, что деревня Выдрино была исключена из перечня населенных пунктов и исчезла из документов, жители узнали лишь недавно.

«В рамках проверки следователями СК будет дана всесторонняя правовая оценка действиям должностных лиц администрации», — сообщили в СК РФ, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».