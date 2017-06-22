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Лайфхак для отдыхающих: изобретение севастопольцев поможет не замерзнуть в Черном море
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Лайфхак для отдыхающих: изобретение севастопольцев поможет не замерзнуть в Черном море

18:47  22 Июня 2017
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Лайфхак для отдыхающих: изобретение севастопольцев поможет не замерзнуть в Черном море

Севастополь, 22 июня. В Севастополе разработали специальный сенсор с солнечными батареями, который позволяет быстро и точно определить температуру воды в море, сообщили в Севастопольском государственном университете.

Над проектом работали студенты и выпускники вуза. Уникальный сенсор уже задействован на пяти пляжах города — в Любимовке, Парке Победы, «ближнем» в Балаклаве, в бухте Ласпи и в районе Берегового.

Как пояснил один из руководителей проекта Константин Рябычин, устройство стоит статично на пляже. Все полученные данные сенсор перенаправляет на сервер специалистов.

Лайфхак для отдыхающих: изобретение севастопольцев поможет не замерзнуть в Черном море

Ранее ученые из Йоркского университета в Канаде заявили, что разгадали тайну белых ночей.

Катерина Тимошенская
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