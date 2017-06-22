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Общество
Сахалинская медсестра сняла на видео свое глумление над плачущим ребенком
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Сахалинская медсестра сняла на видео свое глумление над плачущим ребенком

18:50  22 Июня 2017
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Сахалинская медсестра сняла на видео свое глумление над плачущим ребенком

Хабаровск, 22 июня. Медсестра из больницы в Сахалинской области сняла на видео издевательства над двухлетним мальчиком, испачкавшем штаны.

На кадрах записи видно, как малыш держит в руках бутылочку и безропотно выслушивает жестокие оскорбления. Медсестра обзывает ребенка «косоглазым, вонючем чудом», которое, по ее определению, «постоянно орет». «Смотри, какой красавец. Как бандит с большой дороги. Че мордень свою опустил. Ори, ори давай! Я тебя поснимаю, как ты орешь», — приговаривает медсестра за кадром.

При этом в больнице утверждают, что эта женщина уже не работает в учреждении. Уволилась она по собственному желанию, отмечает «Ридус». Инцидент прокомментировала уполномоченный по правам ребёнка Сахалинской области Любовь Устиновская.

Омбудсмен намерена направить запрос в Следственный комитет и связаться с больницей, чтобы выяснить, что это за ребёнок, а также все обстоятельства случившегося.
 

#ребенок #сахалин #видео #медсестра #глумление #оскорбления
Алексей Громов
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