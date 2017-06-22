В ДНР открыт центр реабилитации для пострадавших от боевых действий в Донбассе

В Избранное

Скопировать

Донецк, 22 июня. Военнослужащие и мирные жители ДНР, пострадавшие за время боевых действий в Донбассе, смогут пройти реабилитацию в новом медико-психологическом центре.

В Донецке на базе Республиканской клинической больницы профессиональных заболеваний открылся медико-психологический центр для помощи жителям ДНР. По словам главного врача центра Елены Ляшенко, военнослужащие и гражданские лица, пострадавшие за время боевых действий, нуждаются в реабилитации. Центр рассчитан на 400 пациентов в стационаре, здесь также работают терапевтическое и неврологическое отделения.