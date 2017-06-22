ЛНР: ВСУ под видом ротации накапливают силы в районе Станицы Луганской

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Луганск, 22 июня. Командование ВСУ формирует ударную группировку на линии соприкосновения в районе Станицы Луганской. Об этом сообщает пресс-служба МВД ЛНР.

В ведомстве пояснили, что на «горячую линию» МВД ЛНР обратились жители Станицы Луганской. Они сообщили, что украинские силовики накапливают силы под видом ротации.

По их словам, стоявшие в поселке украинские солдаты уехали в рамках ротации. Однако вскоре местные жители встретили этих же военных, которые рассказали, что просто переехали в один из окрестных лесов. Кроме того, украинские солдаты рассказали, что в настоящее время они готовятся к наступательным действиям.