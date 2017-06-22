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Общество
Главные новости 22 июня
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Главные новости 22 июня

19:00  22 Июня 2017
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Дайджест новостей за 22.06.2017

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей четверга, 22 июня.

Евросоюз ставит Украину на колени, и Киев не дождется помощи от него, заявил экс-президент страны Леонид Кучма на форуме «Рассвет Европы: историческая закономерность цивилизационного продвижения». Дикий Запад: Кучма хочет поднять «украинских индейцев» с колен.

Российский автомобильный концерн «АвтоВАЗ» начал прием заявок на свой самый дорогой хэтчбек — Lada Xray Exclusive. «АвтоВАЗ» начал прием заявок на самую дорогую Lada Xray.

Если бы польские летчики знали, что перехватывают самолет Сергея Шойгу, они наверняка совершили бы какую-нибудь гнусную провокацию, в ответ на которую российские Су-27 вынуждены были бы применить оружие, считает Франц Клинцевич. Дело пахло керосином: Клинцевич о возможных последствиях провокации поляков против Шойгу.

Боевики группировки «Тахрир аш-Шам» (преимущественно состоит из боевиков запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры») лишили воды 2 млн жителей провинции Алеппо, смертники ИГ* (запрещено в РФ) в Ракке убили и ранили 53 бойцов SDF. Сирия новости 22 июня 07.00: «Тахрир аш-Шам» лишили воды 2 млн жителей Алеппо, смертники ИГ в Ракке убили и ранили 53 бойцов SDF.

Сегодня Су-34 ВКС РФ успешно сбросил полутонную бомбу на крупную базу ИГИЛ* в непосредственной близости от города Акербат. Тем временем сирийская армия безуспешно пытается взять район с земли. Как промедление сирийской армии может сыграть на руку террористам ИГ — в материале ФАН. Ни шагу без ВКС: нежелание армии Сирии освобождать Акербат от ИГ приведет к катастрофе.

Конвой с подкреплением ИГ уничтожен на пути в Ас-Сухну в восточной части Хомса. САА сбила шесть американских беспилотников на границе между Идлибом и Латакией. Боевики повредили электростанцию в Даръа. Сирия новости 22 июня 16.30: уничтожен конвой ИГ в провинции Хомс, шесть дронов США сбиты в Латакии.

Доцент кафедры медицины и здравоохранения Университета Джорджа Вашингтона Крис Ленхардт подготовил доклад о занятиях сексом в космосе. NASA заплатит добровольцам за занятия сексом в космосе.

Уральские ученые предупредили об огромном астероиде, который несется к Земле. В субботу, 24 июня, он пройдет на максимально близком расстоянии от нашей планеты. Ученые: Несущий опасность астероид в субботу долетит до Земли.

Официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Мария Воробьева подтвердила информацию о том, что, в Париже было совершено разбойное нападение на главу делегации Рособоронэкспорта на авиакосмическом салоне в Ле Бурже Сергея Корнева. Четверо подозреваемых в нападении на главу делегации Рособоронэкспорта задержаны в Париже.

Уникальный документы о начале Великой Отечественной войны опубликовали на официальном сайте Минобороны РФ. Минобороны РФ рассекретило документы о начале Великой Отечественной войны.

* Организация запрещена на территории РФ.

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Алексей Громов
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