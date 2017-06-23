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Ураза-байрам — 2017: когда наступает, традиции, сдака и закят аль-фитр, когда режут баранов
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Ураза-байрам — 2017: когда наступает, традиции, сдака и закят аль-фитр, когда режут баранов

7:00  23 Июня 2017
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Ураза-байрам — 2017: когда наступает, традиции празднования, сдака, когда режут баранов

Заканчивается священный месяц Рамадан, а значит, наступает один из двух важнейших мусульманских праздников — праздник разговения Ид аль-Фитр, который также называют Ураза-байрам.

Ураза-байрам — это праздник в честь завершения сурового поста в Рамадан, когда верующие, отказываясь от еды и питья в светлое время суток, вознося молитвы и совершая добрые дела, доказывают свою верность вере.

Когда в 2017 году наступает Ураза-байрам

Ответ на этот вопрос не так прост, как кажется. Дело в том, что в различных течениях ислама наступление дня разговения, который знаменует окончание месяца Рамадан, рассчитывается по несколько отличающимся методикам. Поэтому даже в границах одной страны — России, не говоря уже о других, мусульманских, странах, праздник Ураза-байрам в различных регионах может наступать в разные дни.

Так, для мусульман Москвы, Петербурга, Ингушетии и некоторых других российских регионов последний день Рамадана приходится на 24 июня. Соответственно, Ид аль-Фитр (Ураза-байрам) в этих регионах наступает 25 июня, а праздник традиционно длится три дня — 25, 26 и 27 июня.

В Татарстане, Чечне, Дагестане, Адыгее и некоторых других российских республиках и автономиях с преимущественно мусульманским населением календарь рассчитывают немного по другим правилам, и там праздник наступит на день позже — 25 июня и отмечаться 26, 27 и 28 июня. Но вне зависимости от особенностей календаря — Ураза-байрам праздник радостный и долгожданный для всех мусульман.

Ураза-байрам официально является нерабочим днем в Адыгее, Башкирии, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Татарстане, Чечне и в Крыму. В некоторых регионах выходными объявляют не один, а все три дня празднования.

Когда в 2017 году наступает Ураза-байрам

Как празднуют Уразу-байрам

Праздник начитается в последний вечер месяца Рамадан и длится три дня следующего месяца, который называется шавваль. Считается, что традиция праздновать Ид аль-Фитр первые три дня шавваля берет свое начало с 624 года, еще от пророка Мухаммеда.

Ураза-байрам — праздник межконфессиональный, считается, что в этот день мусульмане могут отмечать окончание поста вместе со своими соседями и друзьями других конфессий. Это продолжение традиции совместных трапез-ифтаров в темное время суток, которые устраивают мусульмане вместе со своими соседями еще во время Рамадана. Такие мероприятия часто проводятся на официальном уровне, например, такая традиция была в Белом доме при администрации Барака Обамы.

В канун праздника Ураза-байрам в последний день Рамадана среди последователей ислама принято делать специальные благотворительные взносы: продукты (в основном сладости) или деньги. Милостыня предназначается беднякам, которые не в состоянии накрыть себе праздничный стол, а также больным, путешествующим, находящимся в тюрьме и т.д.

Непосредственно празднование начинается в последний вечер Рамадана. Верующие сначала собираются на общую молитву, а затем приступают к праздничной трапезе, на которую допускаются представители других конфессий.

Утро праздника также начинается с коллективной молитвы, на которую люди, надев лучшие наряды и умастив себя благовониями, отправляются в главные мечети. В местах массовых празднований разворачивается праздничная торговля. На импровизированных прилавках или прямо на земле продаются украшения, религиозная литература, благовония и, конечно, огромное количество восточных сладостей.

Утро праздника также начинается с коллективной молитвы

По завершении общей молитвы верующие расходятся по домам и местам празднования, где снова приступают к праздничному застолью. Главными блюдами на празднике разговения являются сладости, а также мясо, в основном баранина.

Однако на Уразу-байрам нет традиции забивать баранов, этот обычай относится к празднику Курбан-байраму, который наступает через 70 дней после окончания Рамадана.

В праздничные дни на Уразу-байрам принято жертвовать деньги на благотворительность и раздавать милостыню (сдаку), а также делать подарки родным, детям и соседям. В эти дни мусульмане посещают родственников для участия в праздничных застольях, а также традиционно просят друг у друга прощения.

В исламе существует два вида праздничной милостыни на Уразу-байрам — добровольная и обязательная. Сдака — это добровольное пожертвование, размер которого каждый мусульманин определяет сам, исходя из собственных финансовых возможностей. Закят аль-фитр — это обязательный денежный взнос в пользу бедных, его размер определяет муфтият в каждом регионе. Как правило, это сумма, которую рассчитывают, исходя из доходов человека, она чувствительна, но не разорительна. Все собранные деньги идут на благотворительные нужды.

В Москве главное богослужение на Уразу-байрам проходит в Московской соборной мечети, расположенной в Выползовом переулке рядом со спортивным комплексом «Олимпийский» и станцией метро «Проспект Мира». В эту мечеть собираются до ста тысяч мусульман, к которым с приветственной речью обращается верховный муфтий России. А всего число празднующих в столице, где традиционно живет и работает много мусульман, превышает полмиллиона человек.

В Санкт-Петербурге ради празднования Уразы-байрама будет закрыта на вход ближайшая к Большой соборной мечети станция метро «Горьковская» и перекрыто движение автотранспорта и трамваев по Каменноостровскому проспекту.

О том, как в Москве и Петербурге пройдет праздник Ураза-байрам, читайте в материалах Федерального агентства новостей.

В Санкт-Петербурге ради празднования Уразы-байрама будет закрыта на вход станция метро «Горьковская»

#ислам #мусульмане #ураза-байрам
Алексей Громов
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