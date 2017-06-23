Ураза-байрам — 2017: когда наступает, традиции, сдака и закят аль-фитр, когда режут баранов

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Заканчивается священный месяц Рамадан, а значит, наступает один из двух важнейших мусульманских праздников — праздник разговения Ид аль-Фитр, который также называют Ураза-байрам.

Ураза-байрам — это праздник в честь завершения сурового поста в Рамадан, когда верующие, отказываясь от еды и питья в светлое время суток, вознося молитвы и совершая добрые дела, доказывают свою верность вере.

Когда в 2017 году наступает Ураза-байрам

Ответ на этот вопрос не так прост, как кажется. Дело в том, что в различных течениях ислама наступление дня разговения, который знаменует окончание месяца Рамадан, рассчитывается по несколько отличающимся методикам. Поэтому даже в границах одной страны — России, не говоря уже о других, мусульманских, странах, праздник Ураза-байрам в различных регионах может наступать в разные дни.

Так, для мусульман Москвы, Петербурга, Ингушетии и некоторых других российских регионов последний день Рамадана приходится на 24 июня. Соответственно, Ид аль-Фитр (Ураза-байрам) в этих регионах наступает 25 июня, а праздник традиционно длится три дня — 25, 26 и 27 июня.

В Татарстане, Чечне, Дагестане, Адыгее и некоторых других российских республиках и автономиях с преимущественно мусульманским населением календарь рассчитывают немного по другим правилам, и там праздник наступит на день позже — 25 июня и отмечаться 26, 27 и 28 июня. Но вне зависимости от особенностей календаря — Ураза-байрам праздник радостный и долгожданный для всех мусульман.

Ураза-байрам официально является нерабочим днем в Адыгее, Башкирии, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Татарстане, Чечне и в Крыму. В некоторых регионах выходными объявляют не один, а все три дня празднования.

Как празднуют Уразу-байрам

Праздник начитается в последний вечер месяца Рамадан и длится три дня следующего месяца, который называется шавваль. Считается, что традиция праздновать Ид аль-Фитр первые три дня шавваля берет свое начало с 624 года, еще от пророка Мухаммеда.

Ураза-байрам — праздник межконфессиональный, считается, что в этот день мусульмане могут отмечать окончание поста вместе со своими соседями и друзьями других конфессий. Это продолжение традиции совместных трапез-ифтаров в темное время суток, которые устраивают мусульмане вместе со своими соседями еще во время Рамадана. Такие мероприятия часто проводятся на официальном уровне, например, такая традиция была в Белом доме при администрации Барака Обамы.

В канун праздника Ураза-байрам в последний день Рамадана среди последователей ислама принято делать специальные благотворительные взносы: продукты (в основном сладости) или деньги. Милостыня предназначается беднякам, которые не в состоянии накрыть себе праздничный стол, а также больным, путешествующим, находящимся в тюрьме и т.д.

Непосредственно празднование начинается в последний вечер Рамадана. Верующие сначала собираются на общую молитву, а затем приступают к праздничной трапезе, на которую допускаются представители других конфессий.

Утро праздника также начинается с коллективной молитвы, на которую люди, надев лучшие наряды и умастив себя благовониями, отправляются в главные мечети. В местах массовых празднований разворачивается праздничная торговля. На импровизированных прилавках или прямо на земле продаются украшения, религиозная литература, благовония и, конечно, огромное количество восточных сладостей.

По завершении общей молитвы верующие расходятся по домам и местам празднования, где снова приступают к праздничному застолью. Главными блюдами на празднике разговения являются сладости, а также мясо, в основном баранина.

Однако на Уразу-байрам нет традиции забивать баранов, этот обычай относится к празднику Курбан-байраму, который наступает через 70 дней после окончания Рамадана.

В праздничные дни на Уразу-байрам принято жертвовать деньги на благотворительность и раздавать милостыню (сдаку), а также делать подарки родным, детям и соседям. В эти дни мусульмане посещают родственников для участия в праздничных застольях, а также традиционно просят друг у друга прощения.

В исламе существует два вида праздничной милостыни на Уразу-байрам — добровольная и обязательная. Сдака — это добровольное пожертвование, размер которого каждый мусульманин определяет сам, исходя из собственных финансовых возможностей. Закят аль-фитр — это обязательный денежный взнос в пользу бедных, его размер определяет муфтият в каждом регионе. Как правило, это сумма, которую рассчитывают, исходя из доходов человека, она чувствительна, но не разорительна. Все собранные деньги идут на благотворительные нужды.

В Москве главное богослужение на Уразу-байрам проходит в Московской соборной мечети, расположенной в Выползовом переулке рядом со спортивным комплексом «Олимпийский» и станцией метро «Проспект Мира». В эту мечеть собираются до ста тысяч мусульман, к которым с приветственной речью обращается верховный муфтий России. А всего число празднующих в столице, где традиционно живет и работает много мусульман, превышает полмиллиона человек.

В Санкт-Петербурге ради празднования Уразы-байрама будет закрыта на вход ближайшая к Большой соборной мечети станция метро «Горьковская» и перекрыто движение автотранспорта и трамваев по Каменноостровскому проспекту.

О том, как в Москве и Петербурге пройдет праздник Ураза-байрам, читайте в материалах Федерального агентства новостей.