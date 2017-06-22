Террорист с Елисейских полей собирался в Сирии присягнуть на верность главарю ИГ аль-Багдади

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Париж, 22 июня. Злоумышленник, протаранивший автомобиль полиции на Елисейских полях, бывал в Турции и собирался поехать в Сирию, чтобы присягнуть на верность главарю «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ*) Абу Бакру Аль-Багдади.

Нападение было совершено 19 июня. Мужчина, перевозивший оружие и взрывчатку, протаранил полицейский фургон. Позже он скончался.

По данным прокурора Парижа Франсуа Молена, нападавшего звали Адам Д.

«Арсенал оружия, обнаруженный в автомобиле, подчеркивает масштаб террористического акта, который он готовил», — заявил Молен. Он добавил, что последствия теракта были бы «ужасными».

В его машине нашли штурмовую винтовку, два пистолета, боеприпасы и два больших газовых баллона. Адам был женат на гражданке Туниса и имел двоих детей, сообщает Reuters.

* Организация запрещена на территории РФ.