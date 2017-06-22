Электромобиль Tesla установил рекорд по дальности поездки без подзарядки

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Брюссель, 22 июня. Электромобиль американской компании Tesla установил рекорд по дальности поездки без подзарядки. Tesla Model S смог преодолеть 901,2 км прежде чем аккумулятор окончательно сел. Примечательно, что сами разработчики были уверены, что запас хода Model S не превышает 507 км.

Испытания электромобиля были организованы двумя автолюбителями из Бельгии, которые кружили вокруг деревни по закольцованной дороге, протяженность которой составляет 26 км. Кроме того, экспериментаторы установили, что эффективнее всего машина расходует энергию на скорости 40 км в час. Отметим, что аккумулятор Tesla Model S на 100 кВт в час дает возможность разогнаться до 100 км за 2,5 секунды.