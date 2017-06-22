Задымившийся американский самолет экстренно сел в Токио

В Избранное

Скопировать

Токио, 22 июня. Самолет американской авиакомпании Delta сегодня вечером совершил аварийную посадку в токийском аэропорту Ханэда. Об этом сообщает агентство Киодо.

Лайнер вылетел из аэропорта «Инчхона» в Южной Корее в Атланту. Во время полета из-за нештатной ситуации экипаж рейса DL26 запросил экстренную посадку в токийском аэропорту.

По данным СМИ, на борту воздушного судна зафиксировали задымление. Данные о состоянии пассажиров и причинах ЧП сейчас уточняются.