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Новости Сирии
Идлиб: при взрыве бомбы погибли пять боевиков «Ан-Нусры»
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Идлиб: при взрыве бомбы погибли пять боевиков «Ан-Нусры»

17:55  22 Июня 2017
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Идлиб: при взрыве бомбы погибли пять боевиков «Ан-Нусры»

Идлиб, 22 июня. В результате взрыва самодельной бомбы погибли пять силовиков «Джебхат ан-Нусры» в одном из районов Идлиба.

В провинции Идлиб продолжается междоусобная война между различными террористическими группировками. Исламисты не только вступают в прямые боестолкновения, но и используют засады и самодельные взрывные устройства.

Одна из мин оказалась вмонтирована в мотоцикл, оставленный на улице Идлиба. В результате взрыва погибли пять боевиков, десять человек получили ранения. По предварительным данным засада была подготовлена против боевиков «Джебхат ан-Нусры» из альянса «Аль-Каида» (обе террористические группировки запрещены в России), против которых выступает отряд «Шайтат», воюющий под знаменами FSA.

Идлиб: при взрыве бомбы погибли пять боевиков «Ан-Нусры»

#сирия #теракт #идлиб #джебхат ан-нусра
Алексей Громов
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