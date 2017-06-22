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Происшествия
Среди погибших в коллекторе в Москве были граждане России, Украины и Киргизии
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Среди погибших в коллекторе в Москве были граждане России, Украины и Киргизии

17:38  22 Июня 2017  /обновлено: 17:43  22 Июня 2017
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Среди погибших в коллекторе в Москве были граждане России, Украины и Киргизии

Москва, 22 июня. Стали известны национальности рабочих, отравившихся сегодня при выбросе метана в канализационном коллекторе в Москве. Ранее стало известно, что пятеро отравившихся погибли, еще одному рабочему удалось выбраться из коллектора самостоятельно. Он госпитализирован.

Как стало известно ФАН, пострадавший является гражданином Киргизии. «Среди погибших — два украинца, двое киргизов и один россиянин», — уточнил источник в правоохранительных органах. Он уточнил,что данные о национальностях предоставил пострадавший рабочий. 

Установлено, что они работали на глубине 12 метров. На глубине колодца находится разветвленная сеть водоотвода, диаметр труб составляет 50 см.

Алексей Громов
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