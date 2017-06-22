Госдума подтвердила переговоры об отправке в Сирию военных из Киргизии и Казахстана

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Москва, 22 июня. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подтвердил, что Россия ведет переговоры с Казахстаном и Киргизией на тему отправки их военнослужащих в Сирию.

«Идут сейчас переговоры, прорабатывается вопрос, чтобы представители военной полиции России принимали участие в решении задач по обеспечению порядка в Сирии, также прорабатываются вопросы, предложения нашим коллегам из Казахстана и Киргизии», — заявил он РИА Новости.

Депутат добавил, что в ходе переговорного процесса пока еще не было принято решение об отправке военных из Казахстана и Киргизии в САР. Также Шаманов упомянул о переговорах с Турцией, которая тоже участвует в астанинских встречах по урегулированию сирийского конфликта.