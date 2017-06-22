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Трухлявая береза убила жительницу Новосибирска
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Трухлявая береза убила жительницу Новосибирска

17:48  22 Июня 2017
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Трухлявая береза убила жительницу Новосибирска у автобусной остановки

Новосибирск, 22 июня. Сегодня в Новосибирском Академгородке погибла женщина под упавшей на березой — дерево повалил шквальный ветер, сообщили в муниципальной аварийно-спасательной службе.

Шквальный ветер с грозой повалил в Новосибирске деревья, что стало причиной гибели местной жительницы, которая возвращалась с работы. По данным муниципальной аварийно-спасательной службы, женщина проходила мимо автобусной остановки, когда ей на голову обрушилась трухлявая береза. От полученных травм пострадавшая скончалась. Региональный СК РФ сообщает, что по факту гибели 51-летней жительницы Новосибирска, проводится проверка. 

Ирина Селезнева
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