Донбасс: разведка ЛНР обнаружила американских наемников в районе Попасной

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Луганск, 22 июня. Разведка ЛНР обнаружила англоязычных наемников в районе Попасной. Об этом сообщает пресс-служба МВД ЛНР.

В ведомстве пояснили, что на «горячую линию» МВД ЛНР позвонил житель Попасной. Мужчина рассказал, что в городе появились англоязычные военные, одетые в бело-серый камуфляж НАТО и вооруженные стрелковым оружием иностранного производства.

Позднее разведка ЛНР подтвердила факт прибытия иностранных наемников. По предварительным данным, иностранные военные являются гражданами США, называющие себя «американскими волонтерами». При этом «американские волонтеры» привезли с собой радиоэлектронное оборудование.