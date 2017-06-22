Суд арестовал главу штаба Навального за организацию митинга на Тверской улице

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Москва, 22 июня. Симоновский суд Москвы арестовал на пять суток главу предвыборного штаба Алексея Навального Леонида Волкова, признав его виновным в организации несогласованного акции 12 июня на Тверской улице.

Информацию об аресте сторонника блогера подтвердили представители суда.

Напомним, столичные власти разрешили провести шествие и митинг оппозиции на проспекте Академика Сахарова 12 июня. Однако накануне вечером Навальный и его сторонники начали призывать перенести акцию на Тверскую улицу.

За участие в несанкционированной акции полиция Москвы задержала более 150 человек. Всего, по данным МВД, участниками запрещенного шествия стали почти 4,5 тысячи человек.

