Суд арестовал главу штаба Навального за организацию митинга на Тверской улице
Москва, 22 июня. Симоновский суд Москвы арестовал на пять суток главу предвыборного штаба Алексея Навального Леонида Волкова, признав его виновным в организации несогласованного акции 12 июня на Тверской улице.
Информацию об аресте сторонника блогера подтвердили представители суда.
Напомним, столичные власти разрешили провести шествие и митинг оппозиции на проспекте Академика Сахарова 12 июня. Однако накануне вечером Навальный и его сторонники начали призывать перенести акцию на Тверскую улицу.
За участие в несанкционированной акции полиция Москвы задержала более 150 человек. Всего, по данным МВД, участниками запрещенного шествия стали почти 4,5 тысячи человек.