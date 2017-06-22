Летающий автомобиль создали в России

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Москва, 22 июня. Российские специалисты создали летающий электромобиль «Бегалет», заявил генеральный директор и авиаконструктор НПО «Авиационно-космические технологии» Александр Бегак.

По словам разработчиков, у «Бегалета» четыре колеса, которые позволяют ему быть устойчивым при движении на дороге. Кроме этого, этот вид транспорта может летать с мягким крылом парапланерного или аэрошютного типа.

Летающий автомобиль сможет разгонять скорость до 100 километров в час на трассе, а в воздухе его максимальная скорость составит 70 километров в час. Чтобы управлять такой машиной, необходимо получить удостоверение пилота-любителя сверхлегкой авиации. Стоимость «Бегалета» варьируется от 500 тысяч до нескольких миллионов рублей.

Ранее стало известно, что электромобиль Tesla установил рекорд по дальности поездки без подзарядки.