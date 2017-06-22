ВКС РФ работают в Сирии в четыре раза эффективнее ВВС коалиции

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Москва, 22 июня. Летчики ВКС РФ совершают в три раза больше боевых вылетов, чем авиация международной коалиции во главе с США.

В интервью с американским режиссером Оливером Стоуном президент России Владимир Путин сообщил, что российские летчики действуют против боевиков в Сирии значительно эффективнее ВВС США. Президент отметил, что коалиция наносит ежедневно максимум 5 авиаударов по позициям боевиков, в то время как ВКС РФ производят до 120 ракетно-бомбовых ударов по террористам.

Владимир Путин добавил, что ситуация в Сирии сдвинулась с мертвой точки после того, как в конфликт вмешались ВКС РФ. Очень большая территория все еще контролируется экстремистами, но многие земли уже освобождены от боевиков.