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Происшествия
Число погибших в канализационном колодце в Москве увеличилось до пяти
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Число погибших в канализационном колодце в Москве увеличилось до пяти

17:28  22 Июня 2017
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Число погибших в канализационном колодце в Москве увеличилось до пяти

Москва, 22 июня. Выброс метана произошел в канализационном колодце на западе Москвы. Как стало известно ФАН, погибли пятеро рабочих. Все они являются сотрудниками фирмы «Горизонт».

Ранее сообщалось о четырех жертвах.

ЧП произошло в канализационном колодце на улице Боженко во время откачки воды. Предположительно, мужчины отравились метаном, поскольку никаких утечек газа зафиксировано не было. 

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Тимур Румянцев
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