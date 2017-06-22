Число погибших в канализационном колодце в Москве увеличилось до пяти
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Москва, 22 июня. Выброс метана произошел в канализационном колодце на западе Москвы. Как стало известно ФАН, погибли пятеро рабочих. Все они являются сотрудниками фирмы «Горизонт».
Ранее сообщалось о четырех жертвах.
ЧП произошло в канализационном колодце на улице Боженко во время откачки воды. Предположительно, мужчины отравились метаном, поскольку никаких утечек газа зафиксировано не было.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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