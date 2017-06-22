Стали известны подробности побега подсудимого и ранения детей в Ставрополе

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Ставрополь, 22 июня. Федеральному агентству новостей стали известны подробности инцидента с задержанием подсудимого при попытке его побега, во время которого были ранены 10-летняя девочка и 17-летный юноша.

Гражданин Таджикистана, обвиняемый в торговле наркотиками, попытался сбежать от конвоиров, когда они вели его из зала суда в автозак. Мужчина, которому по совокупности совершенных преступлений грозило до 8 лет лишения свободы, вырвался и попытался перелезть через забор, сотрудники правоохранительных органов вынуждены были открыть огонь.

Пули зацепили проходящих мимо ограждения девочку и подростка. Беглеца удалось задержать. В произошедшем разбирается региональное управление СК РФ, дело находится на контроле у прокуратуры.

На месте происшествия проводится следственный эксперимент с участием девочки, которой после оказания помощи в травмпункте, отпустили домой.