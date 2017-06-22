Наргиз споет песню Захаровой на открытии ММКФ в Москве

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Москва, 22 июня. Режиссер Никита Михалков заявил, что песни, написанные официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой, прозвучат на Московском международного кинофестивале.

Сегодня в российской столице стартует Московский международный кинофестиваль, который продлится до 29 июня. По словам режиссера Никиты Михалкова, на полях мероприятия можно услышать песни авторства Марии Захаровой.

«Я узнал, что Мария Захарова пишет песни, я ее попросил прислать их, она сначала сопротивлялась, потом прислала две замечательные песни, одна из них прозвучит на открытии, и сегодня она совершенно в тему, потому что День скорби, день начала войны», — пояснил Никита Михалков, добавив, что авторство музыки и текста принадлежат дипломату.

По словам режиссера, в записи песен принимал участие продюсер Макс Фадеев, а исполнит ее певица Наргиз Закирова. Михалков добавил, что официальный представитель российского внешнеполитического ведомства не только отстаивает интересы страны, но и пишет песни. Отметим, что фестиваль проводится с 1959 года, в текущем сезоне на суд зрителей будут представлены 247 киноработ в различных жанрах.