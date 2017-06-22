«Зенит» отпустит Зуйкова в «Урал»

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Санкт-Петербург, 22 июня. Защитник «Зенита-2» Сергей Зуйков будет арендовал «Уралом». По словам источника, такое решение было принято из-за избытка крайних защитников после возвращения Дмитрия Богаева и Дениса Терентьева в петербургский клуб.

По информации Федерального агентства новостей, Зуйков проведет в «Урале» следующий год.

Напомним, 23-летний футболист пришел в «Зенит» в январе текущего года. За основной состав футболист не играл, он выступал за дублирующий состав в ФНЛ, за который провел девять матчей в весенней части чемпионата.