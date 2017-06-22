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Новости Сирии
Жители Алеппо снова могут смотреть местный телеканал
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Жители Алеппо снова могут смотреть местный телеканал

17:26  22 Июня 2017
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Жители Алеппо снова могут смотреть местный телеканал

Алеппо, 22 июня. В освобожденном от боевиков Алеппо возобновило работу местное телевещание.

Студия первого возрожденного телеканала Алеппо расположена в здании местного университета. Хоть сотрудников и не хватает, но они полны стремления рассказать городу и всему миру, что сейчас на самом деле происходит в Сирии. Во время войны на старой студии боевики обустроили позиции для корректировки огня и оборудовали оружейный склад.

Журналисты работали до последнего момента, однако им пришлось покинуть свою студию, террористы били по ней прицельно и обстреляли не менее четырех раз. Исламисты не хотели, чтобы телеканал передавал местным жителям истинную ситуацию в городе.

Жители Алеппо снова могут смотреть местный телеканал

Сейчас телевизионщики уже восстановили часть оборудования и снова выходят в эфир, большинство передач посвящены новостям о войне, но в ближайшее время появятся материалы о спорте и культуре.

#сирия #алеппо #телеканал #студия
Алексей Громов
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