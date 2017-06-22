На Урале разыскивают жрицу, помогавшую экс-милиционеру приносить людей в жертву

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Екатеринбург, 22 июня. На Урале объявили в федеральный розыск жрицу кровавого культа, помогавшую экс-милиционеру Арсену Байрамбекову приносить людей в жертву в Екатеринбурге.

О том, что сообщница Байрамбекова Татьяна Соколова, признанного виновным в ритуальных убийствах, скрылась от правосудия, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По данным следствия, женщина являлась жрицей кровавого культа. Богам, которым поклонялись сообщники, требовались человеческие жертвы.

В Генпрокуратуре ранее сообщали, что вместе с Байрамбековым она изучала оккультные обряды и помогала ему совершить четыре ритуальных убийства в лесном массиве Среднеуральского городского округа. «Соколова давала ему советы о том, подходит ли то или иное лицо для совершения обряда жертвоприношения, на автомобиле доставляла потерпевших к месту преступления, наблюдала за обстановкой при подготовке к убийствам и помогала скрыть следы преступлений», — говорилось в сообщении надзорного ведомства.



