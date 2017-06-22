Трамп указал на бездействие администрации Обамы при атаках «русских хакеров»

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Вашингтон, 22 июня. Администрация бывшего президента США Барака Обамы не противостояла атакам так называемых «русских хакеров», которые якобы пытались повлиять на результаты выборов, заявил глава Соединенных Штатов Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

«Между тем, если Россия так упорно трудилась над выборами 2016 года, в то время как администрация Обамы была у власти, почему они (сотрудники администрации. — Прим. ФАН) не остановили их?» — задался вопросом Трамп.

By the way, if Russia was working so hard on the 2016 Election, it all took place during the Obama Admin. Why didn't they stop them? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 22, 2017

При этом глава США обратил внимание, что бывший советник по вопросам национальной безопасности Джей Джонсон, который ранее был высокопоставленным сотрудником разведки страны, констатировал, что о «между Трампом и Россией не было никакой прямой связи».

Ранее школьник из Филадельфии Коул Маккаферти заявил, что хочет наладить диалог между Трампом и Путиным.