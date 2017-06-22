Госдуме предложили сажать в тюрьму за брань в семье

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Москва, 22 июня. Госдума РФ рассмотрит предложения об ужесточении наказания за мелкое хулиганство. Если поправки в закон об ответственности за эти нарушения будут приняты, то наказывать россиян будут за нецензурную брань не только в общественных местах, но и в семье.

Авторами поправок стали депутаты «Единой России». За мелкое хулиганство, сопровождающееся неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка, предусматривается наказание от штрафа на сумму от 2 до 3 тысяч рублей, до административного ареста на срок до 15 суток, либо обязательными работами на срок до 50 часов.

За повторное нарушение грозят штрафы от трех до пяти тысяч рублей, административный арест предполагается на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 80 часов.

По мнению авторов поправок, многообразные формы проявления нарушения общественного порядка и спокойствия граждан снижают качество жизни законопослушных граждан, отрицательно влияют на нравственные отношения, воспитание детей, создают нервозную обстановку и вызывают у наших сограждан чувство незащищенности.

