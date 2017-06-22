Стало известно о состоянии детей, раненных при поимке беглеца в Ставрополе

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Ставрополь, 22 июня. Гражданин Таджикистана, судимый в Ставрополье, попытался бежать из здания суда. В процессе поимки злоумышленника конвоирами были ранены двое несовершеннолетних. ФАН стало известно о состоянии раненых детей.

Как сообщала прокуратура Ставрополья, судимый гражданин Таджикистана пытался бежать из здания суда в конвойный автомобиль, однако конвоиры пресекли попытку бегства. При этом сотрудники батальона причинили огнестрельные ранения проходившим мимо девочке 10 лет и мальчику 17 лет, оба госпитализированы.

Как стало известно ФАН, у девочки был диагностирован только ушиб пальца на правой руке, ее отвезли в травмпункт. Непонятно, связана ли вообще эта травма со стрельбой. У мальчика огнестрельное ранение левой ноги, состояние средней степени тяжести. Пострадал и горе-беглец: он сам себе нанес порезы, когда лез через забор — порезал стеклами руки и плечи.