Совместный снимок Бузовой и Тарасова заинтриговал пользователей Сети

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Москва, 22 июня. Поклонники ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой в недоумении. Они обнаружили в Интернете фотографию, на которой теледива позирует в обнимку с футболистом Дмитрием Тарасовым.

Выглядят они вполне счастливыми и довольными, хотя в конце прошлого года их скандальный развод обсуждали все таблоиды. Да и сама Бузова давала пищу для размышлений, откровенно рассказывая подробности своих семейных проблем.

Однако в итоге пользователи Сети, тщательно разглядев снимок, заподозрили неладное. Уж слишком не похож сам на себя Тарасов, решили они. А сама фотография и вовсе была опубликована на фейковой странице.