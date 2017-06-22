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Общество
Совместный снимок Бузовой и Тарасова заинтриговал пользователей Сети
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Совместный снимок Бузовой и Тарасова заинтриговал пользователей Сети

17:09  22 Июня 2017
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Совместный снимок Бузовой и Тарасова заинтриговал пользователей Сети

Москва, 22 июня. Поклонники ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой в недоумении. Они обнаружили в Интернете фотографию, на которой теледива позирует в обнимку с футболистом Дмитрием Тарасовым.

Выглядят они вполне счастливыми и довольными, хотя в конце прошлого года их скандальный развод обсуждали все таблоиды. Да и сама Бузова давала пищу для размышлений, откровенно рассказывая подробности своих семейных проблем. 

Однако в итоге пользователи Сети, тщательно разглядев снимок, заподозрили неладное. Уж слишком не похож сам на себя Тарасов, решили они. А сама фотография и вовсе была опубликована на фейковой странице.

#бузова #тарасов
Алексей Громов
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