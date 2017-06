Бузова опубликовала видео, на котором поет вживую

Песня моего лета ???????????????????????????????? #МалоПоловин ???? Москва, вы помните про концерт 3 ноября???? ???????????????????? #яоткрываюмирдругихмужчин #живойзвук #репетиция #людиневерили #скоросольник #3ноября #известияхолл

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Jun 21, 2017 at 1:49pm PDT