Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Бузова опубликовала видео, на котором поет вживую
Triangle Created with Sketch.

Бузова опубликовала видео, на котором поет вживую

17:25  22 Июня 2017
83

Бузова опубликовала видео, на котором поет вживую

Москва, 22 июня. Известная российская телеведущая Ольга Бузова выложила в своем Instagram видео с репетиции, где она поет вживую. Таким образом, начинающая певица отреагировала на критику некоторых поклонников, которые укоряли ее за пение под фонограмму на официальных мероприятиях.

«Песня моего лета «Мало половин». Москва, вы помните про концерт 3 ноября?» — пишет девушка в Twitter.

Отметим, что подписчики Бузовой разделились на два лагеря. Одни принялись критиковать певицу за отсутствие голоса и странный наряд, другие поддержали своего кумира, похвалив за вокальные данные и творческую натуру.

 

 

#бузова
Геннадий Плющев
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть