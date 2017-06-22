Бузова опубликовала видео, на котором поет вживую

В Избранное

Скопировать

Москва, 22 июня. Известная российская телеведущая Ольга Бузова выложила в своем Instagram видео с репетиции, где она поет вживую. Таким образом, начинающая певица отреагировала на критику некоторых поклонников, которые укоряли ее за пение под фонограмму на официальных мероприятиях.

«Песня моего лета «Мало половин». Москва, вы помните про концерт 3 ноября?» — пишет девушка в Twitter.

Отметим, что подписчики Бузовой разделились на два лагеря. Одни принялись критиковать певицу за отсутствие голоса и странный наряд, другие поддержали своего кумира, похвалив за вокальные данные и творческую натуру.