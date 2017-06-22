Новости США: Обама развалил страну, Трамп «душит» иммигрантов, чета Кардашьян-Уэст и суррогатная мать 

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США, 22 июня. Дональд Трамп намерен лишить иммигрантов государственной помощи, конгрессмен Стив Кинг уверен, что Барак Обама виноват в политическом кризисе в Америке, семейство Кардашьян-Уэст собирается обратиться к суррогатной матери. Последние новости из-за океана — в обзоре Федерального агентства новостей.

Миграционная политика

Выступая в Айове, президент Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время попросит Конгресс США принять закон, запрещающий иммигрантам получать доступ к государственному денежному пособию в течение пяти лет после въезда в страну, сообщает Fox News. В настоящее время каждый американский штат самостоятельно решает, кто из мигрантов может претендовать на участие в программах местной государственной помощи. Иностранцы с неиммиграционными визами и лица, не имеющие юридического статуса, вообще не могут пользоваться этими льготами.

Трамп назвал Вашингтон «болотом» и сказал, что из него всегда приятно выбраться. А также заявил, что хочет установить на стене, которая будет построена на границе с Мексикой, солнечные батареи: чем выше стена, тем она ценнее.

Здравоохранение и аборты

Положение об абортах в законопроекте республиканцев об отмене и замене программы здравоохранения Obamacare, касающееся запрета использовать федеральные средства на снабжения учреждений, проводящих процедуру аборта, вероятно, придется исключить из документа, сообщает The Washington Post. Сенаторы отмечают, что исключить положение придется из-за сложных правил сената, которые республиканцы используют, чтобы ускорить принятие законопроекта. Закон могут принять уже на следующей неделе, несмотря на возражения со стороны демократов, умеренных консерваторов и, как дополнение, противников абортов.

Критика Обамы

Конгрессмен от Республиканской партии Стив Кинг не собирается отказываться от своих слов о Бараке Обаме, сообщает The New York Times. Республиканец заявил, что экс-глава Белого дома отчасти виноват в том, что политическая атмосфера в стране накалилась.

«Он внес большой вклад в наше противостояние. Он сосредоточился на наших различиях, а не на том, что нас объединяет», — сказал Кинг. Это и привело, по его мнению, к стрельбе на бейсбольном поле в городе Александрия, штат Вирджиния, где был ранен конгрессмен Стив Скализ.

Срыв дипломатической встречи

Москва отменила встречу замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и заместителя главы Госдепа США Томаса Шэннона после того, как конгресс принял решение расширить санкции против России, сообщает служба новостей телекомпании CNN. Отмечается, что дипломаты должны были обсудить способы решения возникших между Россией и США проблем. CNN также сообщает, что МИД России предупредил о том, что примет «практические ответные меры».

Дело Косби

10 из 12 присяжных заседателей по делу актера Билла Косби, обвиняемого в изнасиловании, признали его виновным, сообщает Daily News. «Это вселяет надежду. Я очень надеюсь. Мы уже так близко», — сказала на это одна из предполагаемых жертв Косби. Двое присяжных отказывались признавать его виновным. Поэтому судье пришлось объявить судебное разбирательство неправильным. Атмосфера среди присяжных так накалилась, что один из мужчин ударил кулаком в бетонную стену комнаты присяжных. Говорят, что он сломал мизинец.

Пополнение в семье Кардашьсян-Уэст

Супруги Ким Кардашьян-Уэст и Канье Уэст решили прибегнуть к услугам суррогатной матери, сообщает People. Как отмечает ресурс, Ким очень «скучает по наличию ребенка в доме», но рожать она сама не может по медицинским показаниям.

Вторая поправка и естественная нужда

У мужчины, задержанного за мочеиспускание у железнодорожной станции в Лос-Анджелесе, в сумке обнаружили: винтовку AR-15, пистолет калибра 40 мм, нож-мачете, глушители, заряженные магазины, пакетики с пулями, Библию и блокнот, сообщает Fox News. По словам чиновников, маркировка на пистолете указывала, что он предназначен только для использования правоохранительными органами. Шериф Джим Макдоннелл сказал, что не похоже, что мужчина был террористом, и непонятно, зачем ему нужно было столько оружия.

Непутевая разведка или любители снэков

Из ЦРУ уволили несколько сотрудников за то, что они воровали еду из торговых автоматов, сообщает BuzzFeed. Один из сотрудников ЦРУ нашел способ взломать торговый автомат при помощи электронной платежной системы. Сперва он опробовал ее сам, а затем поделился с коллегами. Они наворовали еды из автомата на три тысячи долларов.

Селфи со «Скалой»

Мужчина остановил свой грузовик на оживленной трассе, чтобы сфотографироваться с Дуэйном «Скалой» Джонсоном, сообщает Page SIX. Когда он понял, что стоит в пробке рядом с Дуэйном «Скалой», американец не смог сдержать радости. Скала опустил окно машины, чтобы поздороваться с фанатом, и водитель в один момент выпрыгнул из грузовика, чтобы сделать селфи с кумиром.