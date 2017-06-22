Опасная анонимность: почему мессенджеры должны стать полностью прозрачными

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Члены различных террористических и экстремистских организаций разрабатывают для связи, координации терактов и пропаганды собственные мессенджеры, а также используют сотни анонимных каналов в известных программах, заявил заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП) по межнациональным отношениям Максим Григорьев.

«Мы находили, в том числе и программы, созданные непосредственно для запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»*, которые распространялись для того, чтобы взаимодействовать. Но обычно люди используют самые простые средства, то есть те мессенджеры, которые используют в повседневной жизни», — подчеркнул Григорьев.

Он также отметил, что в сети создаются сотни, если не тысячи, закрытых каналов в различных чатах, и их очень сложно отследить. Для противодействия терроризму и экстремизму необходима персонализация данных.

«Мы наблюдаем вечную борьбу за конфиденциальность информации и общественную безопасность. Мы знаем эпизоды, когда террористы общались через всем известные программы и даже через чат игровой платформы Steam, где общаются между собой игроки. В принципе террористам не нужно разрабатывать что-то новое, поскольку есть Telegram, есть китайский Wechat и другие программы с закрытым кодом. Другой вопрос в том, даст ли общество мандат службам безопасности и правоохранительным органам на то, чтобы открыть доступ к личной переписке», — поясняет ситуацию независимый политический аналитик Александр Асафов.

По словам аналитика, сторонники «информационной свободы» и дальше будут сопротивляться, хотя та же Общественная палата за последние полтора года получила более 7 тысяч обращений ответственных россиян о возможных случаях пропаганды экстремизма в Интернете, в том числе в анонимных мессенджерах.

«Почему-то у многих есть параноидальное ощущение, что именно их переписка с котиками и какими-то женскими прелестями обязательно нужна офицерам ФСБ. На самом деле нет ничего страшного в обеспечении доступа служб безопасности к переписке. Тут необходимо вспомнить, как власти Москвы пытались сделать прозрачной работу закрытых wi-fi сетей, когда вводилась авторизация по номеру телефона. Это сначала тоже наделало много шуму, но потом ничего, люди свыклись. Это может не соответствовать чьим-то идеалистическим представлениям о цифровой свободе, но это необходимо для того, чтобы спасти жизни людей», — продолжает Асафов.

По словам Григорьева, полученные от рядовых граждан обращения анализируются экспертами, и в случае обнаружения признаков пропаганды терроризма, информация передается в правоохранительные органы.

«Если интернет-ресурсы можно закрыть, их закрывают или ограничивают доступ. В тех случаях, когда мы видим, что это происходит в анонимных интернет-мессенджерах, к сожалению, повлиять на это очень сложно», — добавляет представитель ОП РФ, ссылаясь на нежелание создателя и владельца Telegram Павла Дурова предоставлять информацию о работе своей программы.

«Павел Дуров занимает принципиальную позицию, поскольку не проживает в России и его не особо касается то, что происходит у нас. Но я считаю, что в конечном итоге стороны найдут какой-то компромиссный вариант, либо Telegram будет в России блокирован. Это, конечно, неприятно, но тут вопрос именно в безопасности — насколько ценна анонимность в сети по сравнению с безопасностью общества. Недавние теракты в Европе и у нас в петербургском метро могут освежить память», — заключил эксперт.

Напомним, ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что обратился к создателю и владельцу популярного в России мессенджера Telegram Павлу Дурову с просьбой предоставить протоколы дешифровки программы. Однако так и не получил ответа. Создатель Telegram отмечал, что он и его команда разработчиков не намерены предоставлять ни одного бита данных властям ни одной страны мира. Дуров уверен в необходимости сохранения тайны переписки пользователей.

Многие террористические ячейки координируют свои действия в сети, в том числе, используя программы для обмена сообщениями. В связи с этим в мае 2016 года на рассмотрение в Госдуму был направлен проект закона об идентификации пользователей мессенджеров. В документе речь идет о порядке обязательной регистрации как самих программ обмена сообщениями, так и защите пользователей месседжеров посредством регистрации через телефонный номер. Законопроект уже прошел первое чтение в Государственной думе.

* Организация запрещена на территории РФ.