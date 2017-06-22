Президент Киргизии выпустил музыкальный альбом «Судьбе назло»

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Бишкек, 22 июня. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев выпустил собственный альбом авторских песен «Судьбе назло». Об этом сообщает российская компания звукозаписи «Мелодия», которая выпустила диск.

В альбом вошло 10 треков, включая песни «Подстреленная Птица», «Другая женщина» и «Рита». Стоимость диска составляет 300 рублей.

Напомним, что летом прошлого года Атамбаев выпустил три клипа на песни «Судьбе назло», «Я не могу без тебя жить» и «Мне не страшно умирать». Глава республики тогда отметил, что хочет полностью посвятить себя творчеству после окончания президентского срока.