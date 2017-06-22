Президент Киргизии выпустил музыкальный альбом «Судьбе назло»
Бишкек, 22 июня. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев выпустил собственный альбом авторских песен «Судьбе назло». Об этом сообщает российская компания звукозаписи «Мелодия», которая выпустила диск.
В альбом вошло 10 треков, включая песни «Подстреленная Птица», «Другая женщина» и «Рита». Стоимость диска составляет 300 рублей.
Напомним, что летом прошлого года Атамбаев выпустил три клипа на песни «Судьбе назло», «Я не могу без тебя жить» и «Мне не страшно умирать». Глава республики тогда отметил, что хочет полностью посвятить себя творчеству после окончания президентского срока.