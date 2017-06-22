Застрахованные москвичи начали получать компенсации за ущерб от урагана 29 мая

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Москва, 22 июня. Москвичи, которые принимают участие в программе жилищного страхования в Москве, начали получать выплаты на возмещение ущерба от урагана, который прошел в столице 29 мая.

Как сообщили в мэрии Москвы, к настоящему моменту выплачено около 100 компенсаций. Между тем, от жителей столицы в страховые компании поступило порядка 2 тыс. заявлений. Выплаты получат те, кто ежемесячно вносит страховой взнос, уточнили в ГБУ «Центр имущественных платежей и жилищного страхования».

Напомним, ураган прошел в Москве 29 мая. Пострадали около 200 человек, не обошлось и без человеческих жертв. Было повалено более 17 тыс. деревьев, повреждено почти 300 домов и административных зданий.