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Общество
Застрахованные москвичи начали получать компенсации за ущерб от урагана 29 мая
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Застрахованные москвичи начали получать компенсации за ущерб от урагана 29 мая

17:21  22 Июня 2017
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Застрахованные москвичи начали получать компенсации за ущерб от урагана 29 мая

Москва, 22 июня. Москвичи, которые принимают участие в программе жилищного страхования в Москве, начали получать выплаты на возмещение ущерба от урагана, который прошел в столице 29 мая. 

Как сообщили в мэрии Москвы, к настоящему моменту выплачено около 100 компенсаций. Между тем, от жителей столицы в страховые компании поступило порядка 2 тыс. заявлений. Выплаты получат те, кто ежемесячно вносит страховой взнос, уточнили в ГБУ «Центр имущественных платежей и жилищного страхования».

Напомним, ураган прошел в Москве 29 мая. Пострадали около 200 человек, не обошлось и без человеческих жертв. Было повалено более 17 тыс. деревьев, повреждено почти 300 домов и административных зданий. 

#москва
Владимир Багров
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