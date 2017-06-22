Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новости Сирии
Книга о войне в Алеппо на армянском языке представлена в Сирии
Triangle Created with Sketch.

Книга о войне в Алеппо на армянском языке представлена в Сирии

17:12  22 Июня 2017
178

Книга о войне в Алеппо на армянском языке представлена в Сирии

Алеппо, 22 июня. Армянская писательница Лала Минасян-Мискарян издала двухсотстраничную книгу о войне в Алеппо.

Книга «Сирийский дневник» рассказывает читателям о страданиях жителей крупнейшего в Сирии города во время оккупации боевиками. Автор говорит, что старалась писать об окружавшей ее действительности с самого первого дня войны.

Книга о войне в Алеппо на армянском языке представлена в Сирии

Писательница рассказывает, что пережила все ужасы войны на собственном опыте — однажды в ее квартиру в Алеппо залетел снаряд. Книга «Сирийский дневник» издана тиражом в 700 экземпляров в Ливане. Следующий труд автора будет посвящен восстановлению Алеппо.

#сирия #алеппо #минасян-мискарян #книга
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть