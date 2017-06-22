НАТО рассказала о подготовке нового раунда переговоров с Россией

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Брюссель, 22 июня. В Североантлантическом альянсе подтвердили проработку нового заседания Совета Россия — НАТО.

Как уточнили представители военно-политического блока, на данный момент идет обсуждение с российской стороной возможного проведения нового заседания Совета Россия – НАТО. Стороны не согласовали пока что точную дату встречи. Кроме того, неизвестной остается и повестка нового совета.

Ранее в министерстве иностранных дел России сообщили, что заседание Совета Россия — НАТО может состояться уже в июле текущего года, однако точной даты проведения мероприятия пока что нет.