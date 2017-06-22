ВКС РФ нанесли более 30 авиаударов по боевикам ИГ в Дейр эз-Зоре

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Дейр эз-Зор, 22 июня. Летчики ВКС РФ массированными авиаударами поддержали оборону гарнизона САА.

Бойцы гарнизона осажденного боевиками Дейр эз-Зора оказались в сложном положении после очередного наступления, предпринятого террористической группировкой «Исламское государство»* (запрещена в России). Ситуацию удалось преломить российским летчикам, которые нанесли порядка 30 авиаударов по позициям террористов.

Сирийские источники сообщили, что ВКС РФ нанесли удары по базам «Халифата» в районах Айаш, Аль-Джана и Аль-Хоссан. В результате авианалета уничтожено порядка 20 игиловцев. Боевики попытались атаковать САА в округе Джабилия, Аль-Танмия и около городского кладбища. Благодаря поддержке, оказанной ВКС РФ, наступление удалось остановить. Ликвидировано не менее 11 джихадистов.

* Организация запрещена на территории РФ.