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Происшествия
Пять бандитов-рецидивистов забили супругов в Нижегородской области
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Пять бандитов-рецидивистов забили супругов в Нижегородской области

17:19  22 Июня 2017
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Пять бандитов-рецидивистов забили супругов в Нижегородской области

Саров, 22 июня. Сотрудники полиции расследуют жестокое убийство супругов в Нижегородской области. Тела 49-летнего мужчины и 54-летней женщины нашли в квартире дома на улице Привокзальной.

Трагедия произошла 20 июня.

По информации регионального СК, правоохранители оперативно задержали пять человек, подозреваемых в убийстве пары. Все они местные жители. Мужчины в возрасте от 22 до 50 лет.

Подозреваемые в убийстве допрошены. Все они оказались ранее судимы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбойное нападение».

По предварительной информации, погибшие злоупотребляли алкоголем и занимались продажей «горячительных напитков».

#убийство
Алексей Громов
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