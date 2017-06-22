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Происшествия
Названа вероятная причина гибели рабочих в канализационном колодце в Москве
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Названа вероятная причина гибели рабочих в канализационном колодце в Москве

17:20  22 Июня 2017
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Названа вероятная причина гибели рабочих в канализационном колодце в Москве

Москва, 22 июня. В канализационном колодце в Москве погибли четыре человека. Как стало известно Федеральному агентству новостей, предположительно, мужчины отравились метаном, поскольку никаких утечек газа зафиксировано не было. 

ЧП произошло в канализационном колодце на улице Боженко в тот момент, когда пятеро рабочих откачивали из него воду. Судьба пятого человека пока не известна, его до сих пор не вытащили на поверхность.

 

#петербург #канализация
Тимур Румянцев
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