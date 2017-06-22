Названа вероятная причина гибели рабочих в канализационном колодце в Москве

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Москва, 22 июня. В канализационном колодце в Москве погибли четыре человека. Как стало известно Федеральному агентству новостей, предположительно, мужчины отравились метаном, поскольку никаких утечек газа зафиксировано не было.

ЧП произошло в канализационном колодце на улице Боженко в тот момент, когда пятеро рабочих откачивали из него воду. Судьба пятого человека пока не известна, его до сих пор не вытащили на поверхность.