Американский школьник придумал, как подружить Путина и Трампа

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Филадельфия, 22 июня. Школьник из Филадельфии Коул Маккаферти заявил, что хочет наладить диалог между президентом США Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным.

«Хочу, чтобы президент Путин и президент Трамп встретились. Нам нужно работать вместе, а не друг против друга. Нам нужна нерушимая связь между США и Россией. Наконец, я хочу стать тем, кто объединит двух мировых лидеров. Я представляю будущее этой страны», — отметил Маккаферти.

Юный дипломат подчеркнул, что для достижения этой цели он готов стать послом доброй воли, сообщает RT.