Медведев встретится с премьером Китая в октябре
Москва, 22 июня. Глава российского правительства Дмитрий Медведев в октябре встретится с китайским коллегой Ли Кэцяном, точная дата не определена, сообщили в МИД РФ.
Очередная 22-я встреча премьеров России и Китая Дмитрий Медведева и Ли Кэцяна пройдет в КНР в октябре, по словам замдиректора первого департамента Азии МИД РФ Андрея Смородина, конкретной даты пока нет.
«Мы говорим про октябрь. Когда в октябре? Наши китайские партнеры пока сказать не могут», — сказал дипломат в ходе заседания группы депутатов Госдумы по связям с парламентом Китая.
Напомним, что в рамках последней встречи главы правительств пришли к соглашению об углублении сотрудничества в разных отраслях экономики.