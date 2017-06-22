Медведев встретится с премьером Китая в октябре

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Москва, 22 июня. Глава российского правительства Дмитрий Медведев в октябре встретится с китайским коллегой Ли Кэцяном, точная дата не определена, сообщили в МИД РФ.

Очередная 22-я встреча премьеров России и Китая Дмитрий Медведева и Ли Кэцяна пройдет в КНР в октябре, по словам замдиректора первого департамента Азии МИД РФ Андрея Смородина, конкретной даты пока нет.

«Мы говорим про октябрь. Когда в октябре? Наши китайские партнеры пока сказать не могут», — сказал дипломат в ходе заседания группы депутатов Госдумы по связям с парламентом Китая.

Напомним, что в рамках последней встречи главы правительств пришли к соглашению об углублении сотрудничества в разных отраслях экономики.