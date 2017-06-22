Сенатор Морозов: США не сойдет с рук сбитый в Сирии Су-22

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Инцидент с сирийским Су-22, который был сбит боевой авиацией международной антитеррористической коалиции во главе с США, требует тщательного расследования. Об этом заявила глава МИД РФ Мария Захарова. О том, содействуют ли Штаты боевикам террористической группировки «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории РФ), — в материале Федерального агентства новостей.

Требуем ответов

По словам Захаровой, российская сторона рассматривает нападение на сирийский Су-22 как «вопиющее» нарушение международного права, принципов суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики (САР). Кроме того, действия коалиции — неуважение к уставу Организации Объединенных Наций.

То, что ВКС РФ были в небе САР в тот момент, когда коалиция сбила самолет ВВС Сирии, позволяет Москве расценивать инцидент как неисполнение со стороны США обязательств по недопущению инцидентов в небе. Захарова отметила, что Россия требует тщательного расследования произошедшего.

Не будем мириться

С просьбой прокомментировать сирийские события ФАН обратилось к члену комитета Совета Федерации по международным делам Олегу Морозову.

— Олег Викторович, пойдут ли Штаты на расследование инцидента со сбитым Су-22 ВВС САР?

— Здесь вопрос не столько в том, чтобы добиться правды и разобраться во всех деталях. Это, конечно, немаловажно. Но крайне важно, что мы имеем право не оставлять без внимания эти действия. Россия уже сделала первый шаг в части меморандума по недопущению воздушных инцидентов. Теперь наши ПРО сопровождают все воздушные цели в регионе. И, кстати говоря, это заметно остановило активность и американцев, и участников их коалиции в части полетов. Многие просто перестали летать, потому что побаиваются наших ответных действий.

Это вопрос принципа. США срывают саму идею зон деэскалации, совместной борьбы с терроризмом. Они по-прежнему видят главного противника в лице Башара Асада и его воинских подразделений. Россия с этим мириться не может. Поэтому отвечаем таким образом.

Конечно, американцы, на мой взгляд, будут приводить оправдания своих действий. Мол, сирийская армия сама виновата, а Штаты этого конфликта не хотели. Но нам важно услышать заверения США о том, что они откажутся от подобных действий впредь. Американцы должны двигаться в сторону договоренностей по совместным действиям в части борьбы с терроризмом.

— Зачем Вашингтон срывает идею зон деэскалации?

— Американцы ищут выгоду. Некоторое время назад Россия, Иран и Турция продвинули идею по зонам деэскалации, переиграв США. Больше они не определяют сценарий мирного и политического урегулирования. Именно поэтому американцам не очень выгодно просто взять и присоединиться к реализации этой идеи. Сейчас они пытаются выстроить какую-то свою конструкцию: снова продвигают идею чистых и нечистых террористов, опять демонстрируют свое негативное отношение к Асаду. Хотя это все не имеет никакого отношения к идеям деэскалации. Это, кроме всего прочего, политический ход. Они пытаются продемонстрировать всем, что не только Россия, Иран и Турция определяют в Сирии ход событий.

— Можно ли обвинить Соединенные Штаты в пособничестве «Исламскому государству»*? Ведь инцидент с Су-22 уже далеко не первый случай, когда США наносят удары по силам, которые противостоят террористам.

— Такого рода термины и выражения лучше оставить все-таки пропагандистам. Потому, что американцы по-прежнему декларируют, что ведут борьбу с ИГИЛ*, и называют группировку своим главным врагом. Но в чем принципиальная разница? Террористы террористами, декларации декларациями, но в стратегию Вашингтона также входит нанесение урона Башару Асаду и отчасти ослабление России. Нужно понимать, что действия Соединенных Штатов — большая политическая игра, где очень много составляющих. Американцы не против контролировать «Исламское государство», нанести ему военный ущерб и повесить за это на грудь медаль. И нет сомнений, что в ходе всех этих действий они будут ослаблять позиции официального Дамаска и России. Поэтому к маневрам США в Сирии нужно относиться как к многофакторной, многоступенчатой игре, где есть пространство для сотрудничества.

* Организация запрещена на территории РФ.