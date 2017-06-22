Рабочие отравились газом в канализационном колодце в Москве, могут быть погибшие

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Москва, 22 июня. Четыре человека пострадали при ЧП в канализационном колодце в Москве. Как сообщил источник ФАН, вероятнее всего, рабочие отравились неизвестным газом.

По его информации, во время работ в канализационном колодце мог появиться газ. Рабочие им надышались и потеряли сознание. В настоящее время сообщается о четырех пострадавших, однако не исключается, что есть погибшие. Сейчас ведутся работы по поднятию их на поверхность.