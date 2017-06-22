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Украина
Украина готова начать обмен пленными с ДНР и ЛНР после 5 июля
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Украина готова начать обмен пленными с ДНР и ЛНР после 5 июля

17:40  22 Июня 2017
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Украина готова начать обмен пленными с ДНР и ЛНР после 5 июля

Киев, 22 июня. Окончательный список для обмена пленных в Донбассе будет согласован к следующей встрече контактной группы в Минске 5 июля. Об этом заявил представитель Украины на переговорах в Минске Леонид Кучма.

«До конца список не согласован, есть по нему расхождения, но процесс верификации закончен, с ним все согласились. Есть расхождения в списке, там 5-6 человек», — заявил он.

Он также добавил, что окончательный список для обмена пленными будет согласован до следующей встречи в Минске 5 июля, после чего начнется процесс обмена.

#киев #донбасс #пленные #минск
Алексей Громов
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