Украина готова начать обмен пленными с ДНР и ЛНР после 5 июля

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Киев, 22 июня. Окончательный список для обмена пленных в Донбассе будет согласован к следующей встрече контактной группы в Минске 5 июля. Об этом заявил представитель Украины на переговорах в Минске Леонид Кучма.

«До конца список не согласован, есть по нему расхождения, но процесс верификации закончен, с ним все согласились. Есть расхождения в списке, там 5-6 человек», — заявил он.

Он также добавил, что окончательный список для обмена пленными будет согласован до следующей встречи в Минске 5 июля, после чего начнется процесс обмена.