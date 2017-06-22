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Происшествия
Конвоиры в Ставрополе ранили девочку и подростка при погоне за наркоторговцем
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Конвоиры в Ставрополе ранили девочку и подростка при погоне за наркоторговцем

16:37  22 Июня 2017
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Конвоиры в Ставрополе ранили девочку и подростка при погоне за наркоторговцем

Ставрополь, 22 июня. Сотрудники правоохранительных органов вынуждены были применить огнестрельное оружие, когда обвиняемый в торговле наркотиками гражданин Таджикистана совершил попытку бегства из-под стражи.

Он попытался вырваться на свободу в тот момент, когда его вели из зала суда в конвойный автомобиль. Как стало известно Федеральному агентству новостей, сотрудники батальона задержали беглеца, но при этом огнестрельные ранения получили 10-летняя Полина и 17-летний Антон, которые находились поблизости.

Несовершеннолетние доставлены в больницу, а по факту произошедшего проводится процессуальная проверка, сообщает прокуратура Ставропольского края. 

Алексей Громов
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